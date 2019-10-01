Три месяца за нож и шесть тысяч. Флористу добавили срок за цветочниц Выборгского района

Дело вежливого налетчика на цветочные магазины продолжает путешествие по судам Петербурга. На этот раз два эпизода из эпопеи в более чем 20 разбоев рассмотрел районный суд Выборгского района.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, 31-летний ранее судимый, в том числе и за убийство, Зуфар Гарифуллин, которого за криминальное пристрастие к цветочным магазинам в СМИ прозвали Флористом, признан виновным в двух нападениях с ножом весной 2019 года. Он заходил в заведение под видом покупателя, брал розу, а у прилавка наставлял на продавца нож и со словами «Я не хочу тебя убивать, но...» требовал выручку из кассы. В Выборгском его добычей стали шесть тысяч.

Ранее по 12 эпизодам в Приморском, Фрузенском и Невском районах Гаррифуллин был осужден на девять лет. На этот раз суд добавил ему еще 3 месяца. Однако и это не окончательный срок, который Флористу придется провести в исправительной колонии строгого режима.

Еще не оглашены приговоры в Кировском и Смольнинском районных судах.