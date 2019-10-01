В первый день заявку на электронную визу в Петербург подали три тысячи человек

В первый день работы услуги по оформлению электронной визы в Петербург и Ленобласть заявки в МИД РФ подали более трех тысяч человек.

Об этом на пресс-конференции 1 октября рассказал сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Давиденко. По его словам, в рядах первых возможностью бесплатно приехать в Северную столицу на срок до восьми дней решили воспользоваться жители соседней Эстонии — от них к 11 часам 1 октября пришло более 400 заявок. За электронной визой обратились также более 100 латышей. Также поездку запланировали граждане Германии, Польши, Индии, Китая, Тайваня, Франции, Индии, Дании. С Филиппин пришло 33 заявки.