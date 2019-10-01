Мелкое ДТП на Большеохтинском мосту спровоцировало коллапс. На КАД серьёзнее – видели вертолёт

Загруженность дорог Санкт-Петербурга по-прежнему выше нормы. К середине дня 1 октября она оценивается в «жёлтые» 4 балла, хотя обычно днём составляет в среднем 3 балла (даже вчера, когда тоже с утра фиксировались аномальные пробки).

Сложностей добавляют ДТП. Небольшая авария – столкновение «Ауди» и «Шевроле» на Большеохтинском мосту в направлении центра – спровоцировала коллапс на Охте, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Затор копится и на внутреннем кольце КАД перед съездом на Пискарёвский проспект, где столкнулись три транспортных средства. «Туда ехал, стояли две машины, а «Ауди», похоже, в стоячий фургон вошла», – пишет в «ДТП и ЧП» Алексей. По словам Влада, вертолёт забрал пострадавшего.