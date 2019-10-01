Роскомнадзор прикрыл в Сети более 100 страниц для уклонистов от армии. К их услугам — еще миллионы сайтов

В день начала военного призыва Роскомнадзор сообщил о своей борьбе с бизнесом, завязанном на уклонистах. Ведомство рассказало: весь год оно пытается ограничить доступ к информации на сайтах, описывающих порядок и способы уклонения от призыва в армию.

«После уведомления владельцы 144 интернет-ресурсов самостоятельно удалили противоправную информацию, ожидается удаление еще с 2 страниц. Операторами связи ограничивается доступ к 23 сайтам на территории России», – заявили в пресс-службе 1 октября.

Надзорный орган напомнил: за распространение незаконной информации предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Вместе с тем поисковая система «Яндекс» на запрос о покупке белого билета выдает 13 млн результатов. 2 346 показов в месяц, гласит сухая статистика поисковика.