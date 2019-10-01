Пришел с мечом. Один погиб и несколько человек пострадали при нападении на колледж в Финляндии

Нападение на учебное заведение в финском Куопио произошло днем 1 октября. На месте работает полиция

В помещение профессионального колледжа, по предварительной информации, ворвался мужчина с мечом и напал на учащихся. По разным данным, которые приводят финские СМИ, пострадали от трех до девяти человек. Один пострадавший скончался. Остальным оказывают помощь медики.

Место преступления оцеплено. Какова судьба самого нападавшего, пока неизвестно.