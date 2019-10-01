Дамба пока закрыта. Ливни и ветер накроют Петербург и завтра

Штормовая погода продолжит докучать петербуржцам и завтра, 2 октября. О ливнях и ветре предупреждает пресс-служба главка МЧС Северной столицы.

В среду в городе ожидается сильный дождь. Порывы ветра днём достигнут 7-12 м/с, ночью усилятся 15-20 м/с. Температура воздуха прогреется до +11 градусов.

О штормовом ветре водителей предупреждает и «Магистраль Северной столицы», порывы могут создавать опасные ситуации на ЗСД.

Реклама

Из-за повышения уровня воды с утра 1 октября в Петербурге закрыта дамба. В ГУ МЧС ранее прогнозировали, что ее затворы откроют к 14 часам, но в администрации Комплекса защитных сооружений сдвинули срок до 16:15.

А пока стихия валит деревья и знаки. Горожане же берутся за телефоны и снимают эффектные волны на заливе.