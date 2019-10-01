Петербуржцы выдвигают номинантов Городской премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние». Уже определились лидеры гонки

Читатели «Фонтанки» уже назвали почти 2,5 тысячи компаний, достойных стать победителями в 12 самых разных номинациях — от АЗС до торгово-развлекательного комплекса. Наша премия определит городские бренды, которые, по мнению жителей Петербурга, каждый день делают жизнь города чуточку лучше.

"Фонтанка.ру"

Чтобы выдвинуть своих претендентов в категории «ПРИЗНАНИЕ» , достаточно зайти на сайт Городской премии: https://priznanie.fontanka.ru/

После того, как вы авторизуетесь через одну из предложенных социальных сетей, у вас появится возможность заявить свой любимый бренд в каждой из 12 номинаций.

Мы учтем только одно название, предложенное вами в той или иной номинации.

Напоминаем, что заявленные вами компании должны соответствовать трем критериям:

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— они должны быть представлены в Петербурге;

— они должны подходить под выбранную номинацию;

— они должны быть в ваших глазах лучшим из того, что есть в данный момент в нашем городе.

По итогам выдвижения оргкомитет премии сформирует шорт-листы из десяти соискателей в каждой номинации и предложит их на народное голосование. В результате мы узнаем имена победителей.

После двух недель этапа выдвижения «Фонтанка.ру» оглашает промежуточные итоги. Называем пятерки лидеров по состоянию на 1 октября, за две недели до окончания сбора заявок.

Номинация «АЗС»

АЗС «Газпромнефть»

Shell

«Лукойл»

Neste

«Киришиавтосервис»

Всего названы 11 разных компаний.

Номинация «Аптека»

«Озерки»

«Вита»

«Петербургские Аптеки»

«Лекоптторг»

«Столички»

Всего названа 31 компания.

Номинация «Банк»

Сбербанк

Тинькофф

Банк «Санкт-Петербург»

Альфа-банк

ВТБ

Всего названы 24 компании.

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Номинация «Высшее учебное заведение»

СПбГУ

ИТМО

СПб Политехнический университет

РГПУ им. Герцена

Университет промышленных технологий и дизайна, Горный Институт и Высшая школа экономики

Всего названы 50 вузов.

Номинация «Кондитерские и кофейни»

«Булочные Вольчека»

«Буше»

«Аддис»

«Север»

«Цех 85»

Всего названо 58 компаний.

Номинация «Лучший работодатель Петербурга»

Setl Group

ПАО «Газпром нефть»

«Газпром»

Fazer

Смольный

Всего названо 90 компаний.

Номинация «Общественное и культурное пространство»

«Новая Голландия»

«Театр Суббота»

«Севкабель Порт»

«Театр Дождей»

«Бенуа 1890»

Всего названо 70 общественных пространств.

Номинация «Оператор сотовой связи и интернета»

«Мегафон»

«МТС»

Yota

Tele 2

«Билайн»

Всего названо 25 компаний.

Номинация «Спортклуб и фитнес»

«Фитнес Хаус»

«Спортлайф»

World Class

«Алекс Фитнес»

Fitness Family

Всего названы 53 компании.

Номинация «Супермаркет»

«Лента»

«О’КЕЙ»

«Призма»

«Перекресток»

Spar

Всего названы 32 компании.

Номинация «Такси и каршеринг»

«Яндекс Такси»

«Яндекс Драйв»

«Таксовичкофф»

Gett

Uber

Всего названа 21 компания.

Номинация «Торгово-развлекательный центр»

«Европолис»

«Галерея»

«Мега»

«Охта Молл»

«Лето»

Всего названы 40 компаний.

В некоторых номинациях уже определились безусловные лидеры, где-то идет нешуточная борьба.

Первый этап выдвижения номинантов продлится до 15 октября и какими будут итоговые результаты, зависит только от вас. Особенно настойчиво мы призываем самих бизнесменов и сотрудников компаний активнее участвовать в выдвижении номинантов. Рассказывайте своим клиентам, что именно так они могут выразить свою благодарность за ваш лучший сервис и заботу о них. Победить может каждый.

НАЗЫВАЙТЕ СВОИХ НОМИНАНТОВ

Только мы сами решаем, кого назвать лучшим, и кто достоин, чтобы о нем говорили.