Городская премия
Петербуржцы выдвигают номинантов Городской премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние». Уже определились лидеры гонки
Читатели «Фонтанки» уже назвали почти 2,5 тысячи компаний, достойных стать победителями в 12 самых разных номинациях — от АЗС до торгово-развлекательного комплекса. Наша премия определит городские бренды, которые, по мнению жителей Петербурга, каждый день делают жизнь города чуточку лучше.
"Фонтанка.ру"
Чтобы выдвинуть своих претендентов в категории «ПРИЗНАНИЕ» , достаточно зайти на сайт Городской премии: https://priznanie.fontanka.ru/
После того, как вы авторизуетесь через одну из предложенных социальных сетей, у вас появится возможность заявить свой любимый бренд в каждой из 12 номинаций.
Мы учтем только одно название, предложенное вами в той или иной номинации.
Напоминаем, что заявленные вами компании должны соответствовать трем критериям:
— они должны быть представлены в Петербурге;
— они должны подходить под выбранную номинацию;
— они должны быть в ваших глазах лучшим из того, что есть в данный момент в нашем городе.
По итогам выдвижения оргкомитет премии сформирует шорт-листы из десяти соискателей в каждой номинации и предложит их на народное голосование. В результате мы узнаем имена победителей.
После двух недель этапа выдвижения «Фонтанка.ру» оглашает промежуточные итоги. Называем пятерки лидеров по состоянию на 1 октября, за две недели до окончания сбора заявок.
Номинация «АЗС»
- АЗС «Газпромнефть»
- Shell
- «Лукойл»
- Neste
- «Киришиавтосервис»
Всего названы 11 разных компаний.
Номинация «Аптека»
- «Озерки»
- «Вита»
- «Петербургские Аптеки»
- «Лекоптторг»
- «Столички»
Всего названа 31 компания.
Номинация «Банк»
- Сбербанк
- Тинькофф
- Банк «Санкт-Петербург»
- Альфа-банк
- ВТБ
Всего названы 24 компании.
Номинация «Высшее учебное заведение»
- СПбГУ
- ИТМО
- СПб Политехнический университет
- РГПУ им. Герцена
- Университет промышленных технологий и дизайна, Горный Институт и Высшая школа экономики
Всего названы 50 вузов.
Номинация «Кондитерские и кофейни»
- «Булочные Вольчека»
- «Буше»
- «Аддис»
- «Север»
- «Цех 85»
Всего названо 58 компаний.
Номинация «Лучший работодатель Петербурга»
- Setl Group
- ПАО «Газпром нефть»
- «Газпром»
- Fazer
- Смольный
Всего названо 90 компаний.
Номинация «Общественное и культурное пространство»
- «Новая Голландия»
- «Театр Суббота»
- «Севкабель Порт»
- «Театр Дождей»
- «Бенуа 1890»
Всего названо 70 общественных пространств.
Номинация «Оператор сотовой связи и интернета»
- «Мегафон»
- «МТС»
- Yota
- Tele 2
- «Билайн»
Всего названо 25 компаний.
Номинация «Спортклуб и фитнес»
- «Фитнес Хаус»
- «Спортлайф»
- World Class
- «Алекс Фитнес»
- Fitness Family
Всего названы 53 компании.
Номинация «Супермаркет»
- «Лента»
- «О’КЕЙ»
- «Призма»
- «Перекресток»
- Spar
Всего названы 32 компании.
Номинация «Такси и каршеринг»
- «Яндекс Такси»
- «Яндекс Драйв»
- «Таксовичкофф»
- Gett
- Uber
Всего названа 21 компания.
Номинация «Торгово-развлекательный центр»
- «Европолис»
- «Галерея»
- «Мега»
- «Охта Молл»
- «Лето»
Всего названы 40 компаний.
В некоторых номинациях уже определились безусловные лидеры, где-то идет нешуточная борьба.
Первый этап выдвижения номинантов продлится до 15 октября и какими будут итоговые результаты, зависит только от вас. Особенно настойчиво мы призываем самих бизнесменов и сотрудников компаний активнее участвовать в выдвижении номинантов. Рассказывайте своим клиентам, что именно так они могут выразить свою благодарность за ваш лучший сервис и заботу о них. Победить может каждый.
Только мы сами решаем, кого назвать лучшим, и кто достоин, чтобы о нем говорили.
Справка:
Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру - Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга и тем петербуржцам, которые оказали наиболее позитивное влияние на развитие нашего города. Победители в категории «Признание» будут определены по результатам народного голосования на сайте «Фонтанка.ру». В категории «Влияние» лучших назовет экспертный совет. Оглашение итогов и вручение наград пройдет 12 декабря 2019 года на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.