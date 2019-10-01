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Городская премия
01.10.2019 15:06
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Петербуржцы выдвигают номинантов Городской премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние». Уже определились лидеры гонки

Читатели «Фонтанки» уже назвали почти 2,5 тысячи компаний, достойных стать победителями в 12 самых разных номинациях — от АЗС до торгово-развлекательного комплекса. Наша премия определит городские бренды, которые, по мнению жителей Петербурга, каждый день делают жизнь города чуточку лучше.

Петербуржцы выдвигают номинантов Городской премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние». Уже определились лидеры гонки

"Фонтанка.ру"

Чтобы выдвинуть своих претендентов в категории «ПРИЗНАНИЕ» , достаточно зайти на сайт Городской премии: https://priznanie.fontanka.ru/

После того, как вы авторизуетесь через одну из предложенных социальных сетей, у вас появится возможность заявить свой любимый бренд в каждой из 12 номинаций.

Мы учтем только одно название, предложенное вами в той или иной номинации.

Напоминаем, что заявленные вами компании должны соответствовать трем критериям:

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— они должны быть представлены в Петербурге;

— они должны подходить под выбранную номинацию;

— они должны быть в ваших глазах лучшим из того, что есть в данный момент в нашем городе.

По итогам выдвижения оргкомитет премии сформирует шорт-листы из десяти соискателей в каждой номинации и предложит их на народное голосование. В результате мы узнаем имена победителей.

После двух недель этапа выдвижения «Фонтанка.ру» оглашает промежуточные итоги.  Называем пятерки лидеров по состоянию на 1 октября, за две недели до окончания сбора заявок.

 Номинация «АЗС»

  • АЗС «Газпромнефть» 
  • Shell 
  • «Лукойл» 
  • Neste 
  • «Киришиавтосервис» 

Всего названы 11 разных компаний.

Номинация «Аптека»

  • «Озерки» 
  • «Вита» 
  • «Петербургские Аптеки» 
  • «Лекоптторг» 
  • «Столички»

Всего названа 31 компания.

Номинация «Банк»

  • Сбербанк 
  • Тинькофф 
  • Банк «Санкт-Петербург»
  • Альфа-банк
  • ВТБ

Всего названы 24 компании.

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Номинация «Высшее учебное заведение»

  • СПбГУ 
  • ИТМО 
  • СПб Политехнический университет 
  • РГПУ им. Герцена 
  • Университет промышленных технологий и дизайна, Горный Институт и Высшая школа экономики 

Всего названы 50 вузов.

Номинация «Кондитерские и кофейни»

  • «Булочные Вольчека» 
  • «Буше» 
  • «Аддис» 
  • «Север» 
  • «Цех 85» 

Всего названо 58 компаний.

Номинация «Лучший работодатель Петербурга»

  • Setl Group 
  • ПАО «Газпром нефть» 
  • «Газпром» 
  • Fazer
  • Смольный

Всего названо 90 компаний.

Номинация «Общественное и культурное пространство»

  • «Новая Голландия» 
  • «Театр Суббота» 
  • «Севкабель Порт» 
  • «Театр Дождей»
  • «Бенуа 1890» 

Всего названо 70 общественных пространств.

Номинация «Оператор сотовой связи и интернета»

  • «Мегафон» 
  • «МТС» 
  • Yota 
  • Tele 2 
  • «Билайн» 

Всего названо 25 компаний.

Номинация «Спортклуб и фитнес»

  • «Фитнес Хаус» 
  • «Спортлайф» 
  • World Class 
  • «Алекс Фитнес» 
  • Fitness Family

Всего названы 53 компании.

Номинация «Супермаркет»

  • «Лента» 
  • «О’КЕЙ» 
  • «Призма» 
  • «Перекресток» 
  • Spar 

Всего названы 32 компании.

Номинация «Такси и каршеринг»

  • «Яндекс Такси» 
  • «Яндекс Драйв» 
  • «Таксовичкофф» 
  • Gett 
  • Uber 

Всего названа 21 компания.

Номинация «Торгово-развлекательный центр»

  • «Европолис» 
  • «Галерея» 
  • «Мега» 
  • «Охта Молл»  
  • «Лето» 

Всего названы 40 компаний.

В некоторых номинациях уже определились безусловные лидеры, где-то идет нешуточная борьба. 

Первый этап выдвижения номинантов продлится до 15 октября и какими будут итоговые результаты, зависит только от вас.  Особенно настойчиво мы призываем самих бизнесменов и сотрудников компаний активнее участвовать в выдвижении номинантов. Рассказывайте своим клиентам, что  именно так они могут выразить свою благодарность за ваш лучший сервис и заботу о них. Победить может каждый. 

НАЗЫВАЙТЕ СВОИХ НОМИНАНТОВ

Только мы сами решаем, кого назвать лучшим, и кто достоин, чтобы о нем говорили.

Справка:

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру - Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга и тем петербуржцам, которые оказали наиболее позитивное влияние на развитие нашего города. Победители в категории «Признание» будут определены по результатам народного голосования на сайте «Фонтанка.ру». В категории «Влияние» лучших назовет экспертный совет. Оглашение итогов и вручение наград пройдет 12 декабря 2019 года на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.

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