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Власть
01.10.2019 14:11
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Уволена глава УИК № 11 в МО «Коломна». Ее прославил телефонный разговор с территориальной комиссией и обещание устроить скандал

Елена Архипова, глава УИК № 11 в МО «Коломна», уволена решением территориальной избирательной комиссии. Ее разговор с ТИК в ночь подсчета голосов был опубликован и рассказал много о специфике муниципальных выборов в Петербурге. 

Документ об увольнении опубликован 1 октября на сайте территориальной избирательной комиссии. Сообщается, что решено «освободить от должности председателя и обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 11 Архипову Елену Викторовну, предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии ЛДПР…  на основании ее письменного заявления». Сама она на звонок корреспондента не ответила. 

Елена Архипова получила популярность после того, как в ночь на 9 сентября была опубликована запись ее телефонного разговора с представителем ТИК. Член комиссии Сергей Осмоловский позвонил в территориальную избирательную комиссию, чтобы пожаловаться на действия  Архиповой, которая унесла, по его словам, таблицы суммирования голосов. После этого он передал трубку для объяснений самой главе УИК.

«Я просто не знаю, как еще делать вид, что мы работаем, – слышен голос женщины на записи. – Ну хотите, я скандальчик закачу, ну минут 20 мы тут покричим, поорем, ну людей-то сколько можно морозить. И без одного другое не входит... ну издевательство какое-то...У нас школа скоро откроется, у нас пионеры придут, а мы тут еще, извините меня, книжки не упаковали». 

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После этого ее собеседник обещает связаться с некой Ольгой Дмитриевной (это имя и отчество главы территориальной избирательной комиссии), а затем отчитывается о ходе подсчета голосов. «Из всех УИК позвонили меньше 12. Три из которых или четыре только сдалось. Все остальные правят. А всем остальным еще отмашек никаких не давали. Все остальные отправляли информацию только Ольге Дмитриевне на WhatsApp. А как она определяла, кому приезжать, а кому нет — это только у нее». 

В итоге «Коломна» оказалась в числе муниципалитетов, где результаты муниципальных выборов оспаривают в судебном порядке. Об этом заявила и глава ЦИК Элла Памфилова, когда сообщала о признании работы горизбиркома неудовлетворительной. Результаты выборов в округе призвало отменить движение «Голос». О стадии судебных споров вокруг выборов читайте в материале «Фонтанки».  


© Фонтанка.Ру

Справка:

Член комиссии с правом решающего голоса Ольга Степочкина рассказала «Фонтанке», что итоговый протокол на участке в «Коломне» не подписывала ни она, ни ее коллеги. В увеличенную форму протокола Архипова под камеру внесла 33 голоса за Алексея Арушаняна. При этом у других членов УИК получалось на сотню голосов больше. Затем на участке появился глава муниципалитета «Коломна» Олег Столяров, и вместе с Архиповой они покинули помещение, захватив избирательные документы. Отсутствие подписанного всеми членами УИК протокола не помешало занести результаты в ГАС «Выборы»: 33 — у Арушаняна и 200 — у Нины Киселевой, матери вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьева.

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