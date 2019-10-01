Пьяные водители и покалеченные пешеходы: понедельник собрал больше 500 ДТП в Петербурге и области

За понедельник, 30 сентября, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 519 аварий. Серьезных из них 25, но травмы получили три десятка человек. Не обошлось и без жертв.

Довольно частыми минувшим днем оказались аварии с участием пьяных водителей и наезды на пешеходов. Вечернее ДТП в Купчино собрало целое «комбо»: пьяная женщина на каршеринговом «Рено» сбила троих мальчиков 14-15 лет, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый». Освидетельствование показало у автомобилистки 0,260 мг/л алкоголя. Двое пострадавших подростков были госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще один обратился за помощью позднее – у него ушиб бедра, уточняет «Дорожный инспектор».

На улице Бадаева около шести часов вечера под машину тоже попала девочка-подросток. Она, однако, переходила дорогу на «красный». А утром в Кронштадте на нерегулируемой «зебре» сбили 17-летнюю девушку. Пострадавшая шла на автобусную остановку, чтобы поехать на учебу в Петербург, а в результате с тяжелыми травмами оказалась в больнице, добавляет «Дорожный инспектор».

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Еще двое пешеходов пострадали на «зебре» в Петроградском районе Петербурга. Около 12:58 у дома 608 по улице Льва Толстого 45-летний мужчина на автомобиле Volvo XC70 сбил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 20-летнего парня и 61-летнюю женщину.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, молодой человек был в удовлетворительном состоянии, а женщину госпитализировали в тяжелом.

В Ленобласти наезд на пешехода закончился трагедией. По информации отдела пропаганды УГИБДД, около 18:45 у дома 11/2 по Заводской улице в Бокситогорске неизвестный водитель на автомобиле Mercedes E350 сбил женщину лет 50-60. ДТП также произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм женщина скончалась на месте, ее личность устанавливается. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, бросив машину. Владельца «Мерседеса» установили и разыскивают. Кто был за рулем в момент наезда, выясняет полиция.

Область же отметилась еще двумя «пьяными» ДТП, причем оба произошли в Выборгском районе. В первом часу ночи на дороге Советский – Дятлово – Молодежное – Верхнее Черкасово пьяный водитель «буханки» улетел в кювет и дерево. Сам он отделался ушибами, а вот двоих его пассажиров увезли в реанимацию.

Второй случай произошел в районе десяти часов вечера в поселке Вешево. У дома 14 по улице Воинской Славы 39-летний водитель-новичок (стаж у него с июня 2019 года) на автомобиле Volkswagen Bora не справился с управлением и тоже улетел с дороги, после чего врезался в дерево. Пострадал в аварии пассажир машины: 37-летнего мужчину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Водитель «надул» 0,930 мг/л алкоголя, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД района.

Также в Невском районе Петербурга ночью 30 сентября произошло ДТП со смертельным исходом. Как стало известно «Фонтанке», в 2:20 у дома 112 по Октябрьской набережной 25-летний москвич, управляя автомобилем ВАЗ-2114, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Rio под управлением 67-летнего петербуржца. Известно, что «Лада» принадлежит 70-летнему пенсионеру из Петербурга.

В результате аварии водитель ВАЗа погиб на месте, а водителя «КИА» госпитализировали в состоянии средней тяжести. В «Рио» также пострадали двое пассажиров: 19-летний парень получил травмы средней степени, а 11-летний мальчик – тяжелые. У ребенка диагностировали, в том числе, закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

Всего за понедельник в Петербурге зафиксировали 447 ДТП, в 17 из которых были пострадавшие, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Травмы получили 23 человека, в том числе семеро детей. Один человек погиб. В Ленобласти было 72 аварии, в том числе 8 – с пострадавшими. Травмы получили 10 взрослых, один погиб.