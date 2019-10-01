Дорога от Большевиков в Кудрово стала шире. Скоро по ней пойдут автобусы

Доехать из Кудрово до проспекта Большевиков и обратно стало проще. Как сообщили «Фонтанке» 1 октября в управлении по транспорту Ленинградской области, регион организует проезд общественного транспорта. Кроме того, по информации нашего издания, сам проезд стал шире.

Обследование трассы маршрута, проведенное совместно с кудровскими активистами, дорожной полицией и представителями Октябрьской железной дороги, подтвердило возможность запуска через железнодорожный переезд регулярного автобусного сообщения, отмечают в пресс-службе управления. Запустить автобусное движение планируется к декабрю. При оплате проезда на новом маршруте будут действовать льготы; интервал движения составит около 15 минут.

Маршруты «в Кудрово» и «из Кудрово» будут разные, так как на Большевиков нет поворота налево в направлении Кудровского проезда. От станции метро «Улица Дыбенко» автобусы пойдут по улице Дыбенко, Искровскому проспекту, улице Тельмана, затем по Большевиков и через Кудровский проезд на проспект Строителей и Пражскую улицу. В обратном направлении – по Пражской улице, Европейскому проспекту и проспекту Строителей и далее через Кудровский проезд на проспект Большевиков к станции метро «Улица Дыбенко».

О транспортной ситуации на границе Петербурга и Кудрово «Фонтанка» уже писала, в частности, в июле обсуждалось расширение Кудровского проезда. Сейчас, по данным нашего издания, дорога расширена: дополнительные полосы сделаны как со стороны области (по заказу Заневки), так и со стороны Петербурга. Кроме того, уложен новый асфальт.