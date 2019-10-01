«Показалось, что в кустах затаилось дикое животное, и он шмальнул в его сторону». Охотник подстрелил священника, которого принял за медведя

Житель Башкирии подстрелил на охоте священника из Оренбургской области. Об этом 1 октября со ссылкой на свои источники сообщает UFA1.ru.

По данным издания, инцидент произошел накануне, 30 сентября. 65-летний местный житель пошел на охоту со своим приятелем — 65-летним священником из Оренбургской области.

«Нашему соотечественнику показалось, что в кустах затаилось дикое животное, и он шмальнул в его сторону. А оказалось, что это его товарищ», — рассказал собеседник UFA1.ru.

Священника госпитализировали с простреленной голенью, его жизни ничего не угрожает.