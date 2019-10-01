Каникулы закончились – итоги месяца от команды ARKAN

Компания ARKAN

В сентябре 2019 года компания ARKAN предотвратила 24 попытки угона. Из них 63% пришлись на Санкт-Петербург. По-прежнему особой популярностью пользуются японские бренды Toyota (7 попыток), Lexus (6 попыток) и Mazda (4 попытки), а также Land Rover (3), Kia (2) и др.

Для проникновения в салон автомобиля угонщики, чаще всего, применяют технические средства сканирования штатной сигнализации и радиоретрансляторы сигнала. Но благодаря собственному неглушимому радиоканалу ARKAN и работе блокировок все попытки остались безуспешными.

Еще один дополнительный способ защитить ваш автомобиль – установить специальный поисковой маяк. Благодаря профессиональному монтажу миниатюрные постугонные закладки практически невозможно обнаружить. Так случилось и днем 18 августа. В Мониторинговый центр ARKAN обратилась владелица Kia Sportage и сообщила, что ее автомобиль пропал. Машина была припаркована на севере Петербурга, недалеко от станции метро Парнас.

Благодаря поисковому маяку ARKAN Шпион, оперативному дежурному удалось быстро отследить местоположение автомобиля. Согласно полученным данным, машина находилась в 30 км от места предполагаемой парковки. Координаты Kia Sportage были переданы владелице, а также в Отделение полиции. К автомобилю незамедлительно была отправлена группа оперативного реагирования ARKAN, которая обнаружила машину в указанном месте. Вечером этого же дня автомобиль благополучно вернулся к хозяйке. Из повреждений обнаружена только небольшая вмятина на заднем крыле авто.

Дорогие автовладельцы, обязательно устанавливайте дополнительные системы защиты. Это поможет вам свести риск угона к минимуму и не переживать за свое имущество!