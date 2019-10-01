Детский сад-замок в Юттери признан одним из лучших соцобъектов Петербурга

фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» представила сданный недавно в эксплуатацию детский сад на 120 воспитанников в финском городке Юттери на конкурсе «Лидер строительного качества». Экспертный совет конкурса высоко оценил дошкольное учреждение и наградил застройщика дипломом Победителя II степени в номинации «Лучший реализованный объект социального назначения».

Члены жюри, в состав которого вошли представители региональных и контрольно-надзорных органов власти, саморегулируемых организаций, профсоюза строителей, союза строительных организаций Ленинградской области «ЛенОблСоюзСтрой», внимательно изучали проект и документацию объекта, а также выезжали непосредственно на площадку. Особое внимание уделялось внешним характеристикам здания, качеству строительства и соответствию выполненных работ требованиям технических регламентов.

К проектированию и строительству детского сада в виде рыцарского замка ГК «Ленстройтрест» подошла с особой заботой и вниманием к деталям. Поэтому помимо стандартных помещений, таких, как музыкальный и спортивные залы, медицинский кабинет и кухня, прачечная и залы для групповых занятий, в трехэтажном здании появился бассейн с собственной лабораторией анализа воды, теплым полом и кабинетом тренера.

фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»

На прилегающей территории оборудованы велопарковки для деток старших групп и помещения, где родители смогут оставлять коляски и санки. А чтобы юные воспитанники чувствовали себя настоящими рыцарями и принцессами, яркое современное оборудование игровых площадок было специально разработано дизайнерами в единой с садиком стилистике. Для безопасности малышей в здании предусмотрена система видеонаблюдения.

Конкурс «Лидер строительного качества» проводится с 2011 года Комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО, Национальным объединением строителей при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Его цель – повышение конкурентоспособности строительных объектов, а также информирования потребителей и общественности о высококачественной, экологичной и безопасной строительной продукции.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/