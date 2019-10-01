Раненный на проходной СК в Москве следователь умер в реанимации. Нападавший мог приехать из Петербурга

Срочная операция не спасла следователя Владислава Капустина, в спину которого на проходной здания Следственного комитета неизвестный воткнул нож.

О смерти сотрудника пишет ТАСС. В НИИ Склифосовского провели срочную операцию, СМИ сообщали, что нож задел аорту. 42-летний Капустин умер в реанимации.

В СМИ называется фамилия нападавшего — 39-летний Сергей Григорьев якобы приехал в Москву из Петербурга. По предварительной информации, он психически болен. Прямой связи с Капустиным пока не найдено, известно лишь, что Григорьев регулярно жаловался на действия сотрудников правоохранительных органов.

Нож в спину Капустина Григорьев воткнул около половины первого днем 1 октября. Следователь смог дойти до проходной, после чего потерял сознание.