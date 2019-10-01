Онлайн-гипермаркет PAPA.RU запустил уникальный сервис для бизнеса

фото предоставлено компанией ООО «ПАПА ГЛОБАЛ»

C 20 сентября 2019 года онлайн-гипермаркет PAPA.RU запустил на тестирование новый сервис круглосуточной доставки заказов.

Как отмечает представитель пресс-службы компании, уже несколько крупных сетевых клиентов компании из сегмента HoReCa смогли оценить удобство такой услуги. Для тестирования выбран родной Санкт-Петербург, при получения положительного результата, опыт доставки товаров 24/7 будет применен и в региональных филиалах. На сегодняшний день компанией обработано и доставлено более 36 000 заказов, по предварительным оценкам, внедрение нового сервиса позволит увеличить общий оборот компании на 7%. Необходимо отметить, что стоимость доставки эквивалентна дневному тарифу или бесплатна при заказе от 3 900 руб.

«Идея организовать доставку не только днём, но и ночью пришла нам в ходе общения с нашими клиентами, некоторые из которых утверждают, что оценили бы такую возможность, – рассказывает генеральный директор компании Дмитрий Пономарев. – Мы выросли почти в 7 раз с начала года и продолжаем держать темп. Наш залог успеха – это постоянный поиск новых рынков сбыта и расширения товарных категорий, ведь мы стремимся дать нашим клиентам лучший сервис в России».

Для обеспечения бесперебойных отгрузок в любое время суток, команде «PAPA» потребовалось реструктурировать работу склада, отделов закупки и логистики. Было подписано более 45 новых прямых контрактов, благодаря чему до конца текущего года планируется двукратное увеличение складских товарных остатков.

Стабильный рост компании непрерывно подпитывается расширением кадрового состава: «Мы постоянно пополняем наши ряды новыми сотрудниками, причем принимаем как профессионалов с опытом работы, так и молодых специалистов на старте карьеры. Главное для нас – это огонь в глазах, желание хорошо зарабатывать и расти» – продолжает Дмитрий Пономарев.

До конца 2020 года PAPA.RU планирует запустить сразу несколько инновационных для отрасли проектов, которые, по мнению руководства компании, должны полностью перевернуть восприятие о совершении закупок в B2B-сегменте.

Справка о компании:

PAPA.RU – оптово-розничный агрегатор, эксперт в области комплексного снабжения бизнеса. Ассортиментный ряд компании постоянно растет, на сегодняшний день ключевыми группами являются канцелярские и хозяйственные товары, пищевая и непищевая упаковка, химия и одноразовая посуда. В планах компании до 2021 года увеличить в три раза ассортимент в пищевой линейке, а также расширить количество непищевых товарных групп. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

Общество с ограниченной ответственностью «ПАПА ГЛОБАЛ», ИНН 7805741678, юр.адрес: 198035, Санкт-Петербург город, набережная Реки Екатерингофки, дом 29-31, литер Т, помещение 9