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Город
01.10.2019 13:40
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Начали падать деревья и знаки, завалило Московское шоссе. Водоканал подсчитал, сколько выпало осадков

Сильный ветер, пришедший в Петербург 1 октября, начинает валить деревья, дорожные знаки и шаткие конструкции. Так, частично перекрыто оказалось и без того перегруженное Московское шоссе.

Около посёлка Ленсоветовский дерево упало на «Мазду». Водитель ждёт ГИБДД, собирается пробка, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Обломки ствола перекрыли проезжую часть. «Перепрыгни», – шутят пользователи «Яндекс.Навигатора», стоящие в заторе.

Начали падать деревья и знаки, завалило Московское шоссе. Водоканал подсчитал, сколько выпало осадков

За пару часов до этого происшествия другая «Мазда», по данным телеграм-канала «Мегаполис», попала под удар дорожного знака на улице Типанова.

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Фото: Телеграм-канал "Мегаполис"

На улице Тельмана при сильном порыве ветра слетел с крыши металлический лист, пишут в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» и добавляют: «Около месяца назад проводился ремонт крыши. Металлический лист, по-видимому, был забыт рабочими». Никто не пострадал, ущерба имуществу не нанесено.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное»/vk.com

Дерево рухнуло на пешеходную дорожку в одном из скверов Соснового Бора, что неподалёку от Петербурга, сообщают местные жители в сообществе «Мой Сосновый Бор» «ВКонтакте». К счастью, людей не задело, хотя, судя по фотографиям, сквер не безлюдный: там гуляют с детьми.

 

Напомним, в связи с сильным ветром и повышением уровня воды в устье Невы на дамбе закрыты затворы. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» также держит руку на пульсе.

Предприятие провело все необходимые работы по подготовке системы водоотведения к приему дождевой воды. По состоянию на 11:00, выпало 8,51 мм осадков, нерасчетных значений зафиксировано не было. Максимальная интенсивность дождя составила 3,52 мм за 20 минут. Система водоотведения принимает воду в полном объеме, отчитывается пресс-служба Водоканала.

В городе работает 60 бригад филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга». Дежурные бригады объезжают основные адреса, которые могут быть подвержены возникновению подтоплений. В частности, на Парашютной улице (на углах с Репищевой и Маршала Новикова), где бывали сильные потопы, установлены две передвижные насосные станции для откачки возможных скоплений воды.

«Просим горожан с пониманием отнестись к тому, что во время ливней вся вода не может одномоментно уйти в канализацию – это происходит в течение 20-30 минут после окончания дождя. Поэтому возможны локальные подтопления. В случае их возникновения просьба сообщать информацию на горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по тел.: 305-09-09», – отмечается в сообщении.


© Фонтанка.Ру

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