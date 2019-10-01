Бывший начальник отдела полиции осужден за то, что избил задержанного, попросившегося в туалет

Бывший начальник отделения полиции по Пермскому району приговорен к 3,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). Об этом 1 октября сообщает Следственный комитет по региону.

По версии следствия, 31 октября 2018 года полицейский отказался выполнить просьбу задержанного, который попросился в туалет, «после чего подверг мужчину избиению и применил к нему специальное средство – наручники». Сотрудник полиции вину не признал, однако суд счел достаточными собранные следствием доказательства.