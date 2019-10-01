«Эта бумажка недопустима». Бывший киевский переговорщик по Донбассу опубликовал фрагмент документа об особом статусе ДНР и ЛНР

Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный опубликовал скан текста «формулы Штайнмайера» по выборам в регионе, который, как утверждает бывший переговорщик, будет принят в Минске во вторник, 1 октября, на очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Эта бумажка готовится от имени ТКГ (трехсторонней контактной группы. – Прим. ред.) в Минске для глав государств «нормандского формата» и подается как так называемая «формула Штайнмайера». Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания», – цитирует 1 октября РИА Новости подпись Безсмертного к опубликованному на его странице в Facebook скану.

В самом «документе» сообщается, что закон об особом статусе неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей «вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на очередных местных выборах, которые назначены и проведены на основе Конституции Украины и специальным Законом Украины». Закон о специальном статусе территорий самопровозглашённых ДНР и ЛНР будет действовать «на временной основе» до публикации выводов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о соответствии выборов законодательству Украины и международным стандартам. После признания выборов легитимными закон об особом статусе мятежных территорий Украины будет действовать «на постоянной основе». Других деталей возможной сделки по Донбассу Роман Безсмертный не приводит.

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На этом фоне Кремль предупредил о негативных последствиях в случае очередного срыва подписания «дорожной карты» урегулирования ситуации на востоке Украины. Отказ Киева от «формулы Штайнмайера» «существенно затормозит весь процесс» урегулирования конфликта в Донбассе, цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Если Киев откажется, российская сторона «продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей», – уточнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле рассчитывают, что заседание ТКГ по Украине во вторник завершится согласованием «формулы Штайнмайера» и еще рядом важных договоренностей. 18 сентября в Минске на прошлой встрече контактной группы делегация Киева не стала подписывать документ. Украинская сторона настаивала на том, что реализация «формулы Штайнмайера» возможна после полного прекращения огня, вывода войск и техники и возвращения контроля над спорными территориями. «Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

О начале встречи рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины после 13 часов сообщил МИД Белоруссии в Twitter.

Ранее во вторник глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что решать проблему вооружённого конфликта в Донбассе, по его мнению, необходимо с участием «державы номер один в мире» – США.