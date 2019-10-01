Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +9
$ 65.07р
70.84р
15:17 01.10.2019
Расширенный поиск

Общество
01.10.2019 13:58
Печать

«Эта бумажка недопустима». Бывший киевский переговорщик по Донбассу опубликовал фрагмент документа об особом статусе ДНР и ЛНР

Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный опубликовал скан текста «формулы Штайнмайера» по выборам в регионе, который, как утверждает бывший переговорщик, будет принят в Минске во вторник, 1 октября, на очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Эта бумажка готовится от имени ТКГ (трехсторонней контактной группы. – Прим. ред.) в Минске для глав государств «нормандского формата» и подается как так называемая «формула Штайнмайера». Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания», – цитирует 1 октября РИА Новости подпись Безсмертного к опубликованному на его странице в Facebook скану.

В самом «документе» сообщается, что закон об особом статусе неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей «вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на очередных местных выборах, которые назначены и проведены на основе Конституции Украины и специальным Законом Украины». Закон о специальном статусе территорий самопровозглашённых ДНР и ЛНР будет действовать «на временной основе» до публикации выводов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о соответствии выборов законодательству Украины и международным стандартам. После признания выборов легитимными закон об особом статусе мятежных территорий Украины будет действовать «на постоянной основе». Других деталей возможной сделки по Донбассу Роман Безсмертный не приводит.

Реклама

На этом фоне Кремль предупредил о негативных последствиях в случае очередного срыва подписания «дорожной карты» урегулирования ситуации на востоке Украины. Отказ Киева от «формулы Штайнмайера» «существенно затормозит весь процесс» урегулирования конфликта в Донбассе, цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Если Киев откажется, российская сторона «продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей», – уточнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле рассчитывают, что заседание ТКГ по Украине во вторник завершится согласованием «формулы Штайнмайера» и еще рядом важных договоренностей. 18 сентября в Минске на прошлой встрече контактной группы делегация Киева не стала подписывать документ. Украинская сторона настаивала на том, что реализация «формулы Штайнмайера» возможна после полного прекращения огня, вывода войск и техники и возвращения контроля над спорными территориями. «Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

О начале встречи рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины после 13 часов сообщил МИД Белоруссии в Twitter.

Ранее во вторник глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что решать проблему вооружённого конфликта в Донбассе, по его мнению, необходимо с участием «державы номер один в мире» – США.

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
      01.10.2019 14:48

      Детский сад-замок в Юттери признан одним из лучших соцобъектов Петербурга

      ГК «Ленстройтрест» представила сданный недавно в эксплуатацию детский сад на 120 воспитанников в финском городке Юттери на конкурсе «Лидер строительного качества». Экспертный совет конкурса высоко оценил дошкольное учреждение и наградил застройщика дипломом Победителя II степени в номинации «Лучший реализованный объект социального назначения».
      фото предоставлено компанией АО «Альфа-Банк»
      01.10.2019 12:11

      При поддержке Альфа-Банка открылись Мануфактуры Bosco в Калуге

      При поддержке Альфа-Банка в Калуге завершено строительство производственного комплекса Мануфактуры Bosco.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      01.10.2019 11:25

      Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

      «Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в сентябре 2019 года.
      ГК «Полис Групп»
      30.09.2019 18:03

      ГК «Полис Групп» наградили за качество строительства

      В Петербурге подвели итоги конкурса «Лидер строительного качества – 2019». За жилой комплекс «Полис на Неве» компания «Полис Групп» получила диплом I степени, а также специальный приз «За большой вклад в становление системы строительного качества».
      Glorax Development
      30.09.2019 17:49

      «Английская миля» победила в номинации «Город в городе» премии RREF Awards-2019

      Жилой комплекс «Английская миля», который компания Glorax Development возводит в Красносельском районе Санкт-Петербурга, победил в региональной номинации «Город в городе» премии RREF Awards-2019. Эксперты отметили масштаб, архитектурное решение и инфраструктурную составляющую проекта.
      Предоставлено компанией Группа RBI
      30.09.2019 17:34

      Группа RBI стала партнером выставочного проекта «Метаморфозы» в БДТ

      В пространстве Большого драматического театра в середине ноября откроется выставочный проект «Метаморфозы» (12+). Проект реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга как одно из событий, приуроченных к Году Театра в России. В качестве партнера также выступила девелоперская Группа RBI.
      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      30.09.2019 16:55

      «Главстрой Санкт-Петербург» поддержал проект «Чего хочет Парнас?»

      «Главстрой Санкт-Петербург» совместно с дочерней компанией «Эксплуатация ГС-СПб» присоединился к исследовательскому проекту «Чего хочет Парнас?».
      фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
      30.09.2019 15:54

      Два жилых комплекса компании «Лидер Групп» стали победителями престижного конкурса

      Архитектурно-строительный конкурс «Лидер строительного качества» ежегодно отмечает лучшие проекты капитального строительства Северо-Западного Федерального округа.
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      30.09.2019 14:24

      Седьмой лот ЖК NEWПИТЕР введен в эксплуатацию

      ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест», входящая в объединение «Строительный трест», получила разрешение на ввод в эксплуатацию седьмого лота в жилом квартале NEWПИТЕР, строящегося в городском поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Дому присвоен милицейский адрес: гп. Новоселье, Адмиралтейская ул., д. 3.
      «Аквилон Инвест»
      30.09.2019 11:26

      В ЖК «ARTквартал.Аквилон» завершился монтаж «коробки» детского сада

      В жилом комплексе «ARTквартал. Аквилон» на Московском проспекте завершились работы по устройству монолитного каркаса детского сада на 95 мест. Теперь застройщик объекта – строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» – приступает к кладке внутренних перегородок.
      pixabay.com
      30.09.2019 10:01

      В ПСК объяснили, почему растут инвестиции в недвижимость

      Объём инвестиций в недвижимость России за девять месяцев 2019 года вырос на 10% — до 141 млрд руб. Из них 44 млрд руб. — инвестиции в участки под девелопмент, проекты редевелопмента и строящиеся объекты*. В ГК «ПСК» объяснили такой рост объективным спросом и возможностями крупных девелоперов.
      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      27.09.2019 15:43

      Школа №469 и 4 очередь ЖК «Юнтолово» вошли в число «Лидеров строительного качества»

      В Большом аукционном зале Фонда имущества Санкт-Петербурга состоялась церемония награждения победителей IX отраслевого конкурса «Лидер строительного качества — 2019».