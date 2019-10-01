ГАООРДИ объявила о приёме заявок на XIII Международный фотоконкурс «Взгляды» о жизни особых людей

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» объявила о начале приёма заявок на XIII фотоконкурс «Взгляды», посвященный теме жизни особого человека в современном обществе.

Конкурс проводится с 2006 года. Главная его идея, по словам организаторов, – уйти от штампов, демонстрации ущербности, социального неравенства и приблизиться к равным правам и возможностям. Перед авторами фоторабот ставится задача – показать непростой, но не менее богатый и разнообразный мир особых людей.

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные фотографы, так и любители.

«Мы ждем яркие кадры, на которых запечатлены радости и печали, мечты и достижения, трудности и бытовые хлопоты людей с инвалидностью, рабочие будни и дальние путешествия, тренировки и прогулки, светлые улыбки и спортивные соревнования, азарт и стремление прийти к финишу первым. Дополнением к фотографии является история героя или создания кадра», – сказали в ГАООРДИ.

В ассоциации отметили, что с каждым годом количество фоторабот и география фотоконкурса расширяются. Это говорит о том, что «тема социальной справедливости и толерантного отношения откликается в сердцах все большего количества людей и твердо укрепляется в нише фотоискусства».

Авторов лучших работ ждут призы и участие в фотовыставках «Взгляды. Жизнь без границ» на крупных площадках Петербурга.

Заявки принимаются до 24 ноября 2019 года по электронной почте foto@gaoordi.ru. С условиями участия и требованиями к оформлению работ можно ознакомиться на сайте фотоконкурса.