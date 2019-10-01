Глава МИД Белоруссии: Идет работа над единым налоговым кодексом, но новой военной базы РФ в стране не будет

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск и Москва готовятся к переходу на единый налоговый кодекс. Об этом дипломат рассказал в интервью РБК, которое опубликовано во вторник 1 октября на сайте белорусского МИД.

«Там (в программе интеграции двух стран, о которой ранее договорились президенты Путин и Лукашенко. – Прим. ред.) предусмотрена работа над единым налоговым кодексом. Это в большей мере сегодня выглядит как такая политическая цель. Потому что я лично вообще не понимаю, как можно за пару месяцев создать единый налоговый кодекс, работа над которым должна вестись на протяжении как минимум нескольких месяцев, а то и лет. Но тем не менее цель эта обозначена, работа будет вестись», – рассказал Макей.

Вместе с тем глава МИД Белоруссии опроверг информацию о подготовке перехода на единую валюту.

«Это (единый эмиссионный центр. – Прим. ред.) не содержится в этой программе, и об этом речи не идет. Прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра – это надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие и устранить все барьеры и препятствия, которые сегодня присутствуют», – пояснил дипломат.

Реклама

Владимир Макей посетовал на несоблюдение Москвой ранее принятых на себя экономических обязательств.

«Как это было, например, с налоговым маневром. Мы заключаем договор о создании Евразийского экономического союза. Обе стороны – Беларусь и Россия – подписывают соответствующий протокол, который является неотъемлемой частью или приложением к этому договору, в котором мы постарались урегулировать все спорные вопросы, связанные с будущими ценами на газ и нефть для Беларуси. Проходит буквально несколько месяцев, наши российские друзья принимают решение по налоговому маневру, которое нивелирует, сводит до нуля все предыдущие договоренности. Как рассматривать такой подход?» – привёл пример Владимир Макей.

При этом Макей подтвердил, что проработанные новые документы о дальнейшей интеграции Белоруссии и России могут быть подписаны президентами двух стран на встрече в честь 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. Александр Лукашенко и Борис Ельцин скрепили своими подписями «исторический документ» 8 декабря 1999 года. О готовности Минска на ратификацию новых договорённостей по интеграции в начале сентября заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. Позже это подтвердил и белорусский премьер Сергей Румас.

Вместе с тем глава МИД Белоруссии Владимир Макей сегодня же объяснил нежелание Минска размещать на своей территории новую российскую военно-воздушную базу.

«Никогда Беларусь не будет принимать какое-то принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил, – сказал Макей. – С учетом развития современных технологий нет смысла в таком решении (размещать военную базу РФ в Белоруссии. – Прим. ред.). Зачем размещать на территории Беларуси дополнительные военные объекты, если сегодня те же самые ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Нет ни практического, ни политического, ни военного смысла в реализации этого предложения. Сегодня этот вопрос на повестке дня наших отношений с Россией не стоит».

В конце сентября глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» нежелание Минска размещать в Белоруссии российских военных.

«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию», – сказал Лавров в интервью «Коммерсанту».

Реклама



Ранее глава МИД Белоруссии заявил о необходимости привлекать США к разрешению военного конфликта в Донбассе.