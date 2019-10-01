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Происшествия
01.10.2019 12:43
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В Москве следователя ударили ножом на проходной СК

Следователь центрального аппарата Следственного комитета России ранен на проходной здания, где располагается его рабочее место. 

Об этом со ссылкой на сам СК сообщает РИА Новости 1 октября. Напали на мужчину у проходной в Техническом переулке, когда он шел на работу. Telegram-канал Baza называет фамилию и звание следователя — полковник Владислав Капустин. Уточняется, что он был ранен в сердце и сейчас находится в больнице. Нападавшего задержали, его мотивы пока не ясны.

 

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