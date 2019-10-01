Северокорейские браконьеры лишились тысяч кальмаров. Российские пограничники опять задержали рыбаков

Охотников за кальмарами из КНДР в исключительной экономической зоне России задержали пограничники.

Как 1 октября сообщает РИА Новости, у 87 северокорейских браконьеров изъяли больше 4 тысяч моллюсков. Задержания проходили 28-30 сентября. Под преследование попали 11 маломерных судов.

За последние недели это не первый случай: 27 сентября в Приморье остановили 262 рыбака, до этого во время задержания браконьеры напали на российских пограничников в Японском море. Сотрудники ФСБ получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.