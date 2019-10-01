У «Старой Деревни» встали троллейбусы. Им оборвали ток

Обрыв контактной сети произошел возле станции метро Петербурга «Старая Деревня» утром 1 октября. Провода могла задеть техника.

Как сообщили «Фонтанке» в Горэлектротрансе, сообщение о проблеме на троллейбусном кольце поступило незадолго до полудня. Предположительно, провода повреждены неким негабаритным автомобилем, часть которого оказалась выше контактной сети. Аварийная бригада работает на месте, водители троллейбусов ждут окончания ремонта.

С кольца у «Старой Деревни» троллейбусы отправляются в путь по двум маршрутам – 25 и 40.