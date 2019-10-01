«Пока не было никаких докладов». Кремлю ничего не известно о проблемах с подведением итогов выборов в Петербурге

В Кремле не знают о судебных исках по поводу нелегитимности итогов выборов в Петербурге. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, доклада ЦИК по этому поводу в Кремле не получали.

«Нет, пока не было никаких докладов, по-прежнему не известно о каких-либо судебных исках в отношении нелегитимности итогов выборов на тех или иных участках», – сказал Песков.

Напомним, ранее Элла Памфилова заявила о фактах прямого вмешательства в выборный процесс спикера парламента Петербурга Вячеслава Макарова и двух депутатов Госдумы от «Единой России» – Михаила Романова и Евгения Марченко. Сам Макаров подтвердил, что вмешивался в выборы. «Я делал все, чтобы кандидаты "Единой России" побеждали на этих выборах. Какие-то эмоциональные выражения оставим за скобками», — сказал он.