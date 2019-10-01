Доллар дороже 65: нестабильная нефть обесценивает российскую валюту

Курс доллара к рублю на Московской бирже увеличился до 65,03 рубля (+0,17), а евро до 70,85 (+0,18) по состоянию на 1 октября. Нефть опустилась ниже 60 долларов за баррель, поскольку последствия атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии полностью нивелированы восстановлением добычи.

«Падение нефти, приводящее к падению рубля, увеличивает рублевую выручку экспортеров, что не дает снижаться индексу Мосбиржи даже в условиях снижения нефти», – отметил 1 октября Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

По его словам, стоимость углеводородов еще может преподнести негативные сюрпризы, так как дисциплина внутри ОПЕК хромает, а предложение сырья странами, не входящими в картель, растет. Падают и темпы роста спроса на фоне замедления мировой экономики.