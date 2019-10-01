Незаконные съезды к стройкам газопроводов в Ленобласти срыты спецтехникой

Дорожные службы ликвидировали несанкционированные съезды для строительной техники, работающей на прокладке газопроводов в Тихвинском и Волховском районах Ленинградской области – на подъезде к деревне Бесовка и на участке трассы Мыслино – Дуброво – Зеленец. Об этом «Фонтанке» 1 октября сообщили в пресс-службе регионального дорожного комитета.

Сейчас дорожники и строители ведут переговоры на тему дальнейшей организации работ и восстановления дороги (проблема повреждения трасс при масштабном строительстве газопроводов остаётся актуальной в Ленобласти на протяжении последних лет, на днях из-за строительных работ обрушилась часть дороги Зуево – Новая Ладога). Как отмечают в пресс-службе, уже достигнуты предварительные договорённости по координации действий обеих сторон в вопросе восстановления разбитого покрытия.

Соглашение правительства Ленинградской области и ООО «Газпром инвест» было подписано в декабре 2018 года. Компания обязалась ремонтировать дороги, задействованные для строительства газотранспортных объектов, – 69 участков региональных трасс в Бокситогорском, Волховском, Лужском, Тихвинском, Киришском, Тосненском, Гатчинском, Волосовском и Кингисеппском районах.