Глава МИД Белоруссии: Проблему Донбасса не решить без США, а возврат американского посла в Минск – это не «уход на Запад»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявляет, что решать проблему вооружённого конфликта в Донбассе необходимо с участием «державы номер один в мире».

«Надо четко понимать, что сегодня, если там присутствует интерес США, то без участия США этот конфликт вряд ли будет урегулирован, – сказал Макей в интервью РБК, которое опубликовано 1 октября. – Украина сегодня оказалась, скажем так, на перекрестке интересов различных держав, в том числе и США. Интерес США здесь однозначно присутствует… …Если мы видим, что не получается в таком формате («нормандском», с участием глав Украины, Германии, Франции и России. – Прим. ред.), понимаем, что, наверное, все-таки без Соединенных Штатов Америки этот вопрос не удастся урегулировать, давайте попробуем привлечь США к этому вопросу, если они к этому готовы».

Вместе с тем Владимир Макей ответил тем, кто негативно воспринимает решение о возвращении послов Белоруссии и США в Вашингтон и Минск, соответственно.

«Это ненормальное состояние, если нет нормальных отношений с государством, которое сегодня считается державой номер один в мире и, по крайней мере по моим личным оценкам, будет оставаться такой в ближайшие десятилетия. Мы заинтересованы в развитии нормальных отношений с США. Мы хотели бы уйти от той конфронтационной риторики, которая была присуще нашим отношениям, скажем, лет десять назад, когда по нашему настоянию послы были вынуждены уехать из обеих стран», – сказал глава внешнеполитического ведомства Минска.

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Макей отметил, что нормализация отношений с Вашингтоном нужна в первую очередь самой Белоруссии, т.к. рынок США является для Минска «ёмким», куда ещё с советских времён поставляется белорусская продукция, в том числе тракторы. В свою очередь власти США намерены построить в Минске новое здание для своего посольства. Дата возвращения послов пока не известна. «Требуется еще выполнение ряда внутренних процедур, связанных с назначением полномочных и чрезвычайных представителей в обеих странах», – уточнил глава МИД Белоруссии.

В конце августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что встреча в Минске не принесла результатов, несмотря на подарки для Дональда Трампа и его жены. Белорусский лидер передал для американского президента и первой леди кортик и льняную скатерть. Болтону достались конфеты и водка.

Нормализация отношений с США происходит на фоне упрощения визовых правил между Минском и ЕС, после того как Александр Лукашенко 20 сентября согласился на предложения Брюсселя.

«Для нас непонятна реакция некоторых, мягко говоря, неумных и невежественных политиков и депутатов в России на нашу готовность подписать соглашение об облегчении визового режима и реадмиссии с Европейским союзом. Россия заключила это соглашение с ЕС еще, по-моему, в 2006 году. И, когда некоторые российские депутаты сегодня говорят о том, что тот факт, что Беларусь готова заключить эти соглашения с Европейским союзом сегодня – это является недружественным, враждебным шагом в отношении России, знаете, я не то что удивлен, я не могу даже подобрать слова, чтобы выразиться, как можно охарактеризовать подобного рода заявления. Почему россияне могут выезжать в ЕС, покупая визу за 35 евро, а наши граждане должны платить по 60 евро? – сказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. – Нет смысла подозревать Беларусь в попытках уйти на Запад или куда-то еще. Никуда мы не убежим с того места, где мы находимся».