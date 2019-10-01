В Петербурге заново слушают дело о расстреле ОМОНа. В прошлый раз подсудимых оправдали и отпустили

Санкт-Петербургский городской суд повторно рассматривает уголовное дело о разбойном нападении на сотрудников транспортной полиции, перевозивших 24 млн рублей. Состав подсудимых не изменился, но после первого вердикта они свободны в передвижениях.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 1 октября новые присяжные услышали старую версию событий четырехлетней давности. По мнению обвинения, утром 4 декабря 2015 года на Муринской дороге банда в составе Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна протаранила служебный УАЗ транспортного ОМОНа, расстреляла подполковника Анатолия Яблокова и прапорщика Сергея Барканова, подожгла машину и похитила деньги. Они предназначались для рабочих стройкомпании «ЦДС», полицейские исполняли роль «черных» инкассаторов и сопровождали бухгалтера. Она не пострадала. Яблоков погиб, Барканов получил тяжелые ранения.

В феврале 2019 года присяжные оправдали подсудимых в бандитизме, разбое, убийстве. Все трое вышли на свободу. В мае Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Новая коллегия присяжных была собрана, суд избрал Нусимовичу, Левинскому и Геворкяну подписку о невыезде. В зале суда они ничем не отличаются от слушателей. Вину не признают.