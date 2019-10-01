Маршрутка опасно приблизилась к трамваю и поплатилась. На Комсомола коллапс

Локальный транспортный коллапс вызвало ДТП с общественным транспортом на Выборгской стороне утром 1 октября.

При повороте с улицы Комсомола на Боткинскую улицу, около Финляндского вокзала, трамвай задел маршрутку, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Трамваи встали.

Судя по всему, никто не пострадал, но значительно усложнено движение транспорта, и без того напряжённое в этом районе. Так, пробка на Комсомола уходит за Арсенальную улицу, на Кондратьевский проспект. Впрочем, сегодня во всём городе плотнее обычного: утром зафиксированы небывалые 8 баллов, сейчас 6 баллов против обычных для этого времени 4.

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Аналогичные ДТП с трамваями в этом месте происходят регулярно. Водители на светофоре по привычке встают довольно близко к трамваю, не учитывая, что он сейчас будет поворачивать налево, и заднюю часть вагона вынесет (как и написано на «корме») на 1,5 метра вправо, то есть в сторону стоящих машин.

Напомним, это уже не первое ДТП с общественным транспортом за утро. На улице Маршала Говорова маршрутка сбила женщину насмерть. На Автовской улице легковушка остановила троллейбус.