За сутки в Финляндии прогнозируют половину месячной нормы осадков

Дожди обрушились не только на Санкт-Петербург, но и на соседнюю Финляндию.

Как сообщает Yle, местами к утру 1 октября выпало 30 мм осадков. На юге и севере страны действует предупреждение о сильном ветре. В морских районах порывы уже достигли 23,5 метра в секунду, однако, по данным метеорологов, штормом это пока не назвать – такая категория присваивается при средней скорости ветра в 21 м/с, а ожидается 19 м/с. Волны в Ботническом заливе и к юго-западу от Суоми во второй половине дня могут достигать 4 метров.

В регионах Остроботния и Центральная Финляндия к утру 2 октября может выпасть 20-40 мм осадков. Это половина месячной нормы в октябре.

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На фото: паром Tallink Megastar в Финском заливе (курсирует между Таллином и Хельсинки)

Непогода, по прогнозам синоптиков, начнёт отступать завтра, 2 октября, температура воздуха при этом опустится до плюс 6-9 градусов Цельсия. В Лапландии уже выпал первый снег, и в ближайшие дни на севере его увидят снова.

Напомним, что в Петербурге из-за шторма на дамбе закрыли шлюзы.