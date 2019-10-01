Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

«Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в сентябре 2019 года.

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер», который возводится в 250 метрах от Выборгской набережной, близ Кантемировского моста, продолжаются работы по возведению монолитных конструкций этажей, устройству наружных стен и внутренних перегородок. Дома в составе жилого комплекса будут 12-этажными.

В 1-м корпусе построено 10-12 этажей (в зависимости от секции), наружные стены выполнены до 6 этажа. В 3-м корпусе возведено 9-11 этажей, наружные стены – на уровне 4-6 этажей. В 4-м корпусе построены все 12 этажей, наружные стены также возведены на всех этажах. Во 2-м корпусе выполнена заливка монолитных конструкций 10 этажей, наружные стены на уровне 5-6 этажей.

В многоуровневом 9-ти этажном паркинге ведутся работы по возведению 5-го этажа. На территории детского сада в «Новом Лесснере» разработан котлован и завершен монтаж цокольного этажа.

В составе жилого комплекса «Новый Оккервиль», расположенного в 15 минутах ходьбы от метро «Ул. Дыбенко» завершается возведение 6-й очереди (Лот 9-18). Она планируется к сдаче в IV квартале 2019 года.

Во всех корпусах завершено устройство наружных и внутренних стен, оконное и балконное остекление. В квартирах и местах общего пользования продолжаются отделочные работы. Также выполняются работы по внутренним системам инженерии, сантехническим, слаботочным и электромонтажным системам.

Ведутся работы по благоустройству придомовой территории, озеленению, устройству безопасного прорезиненного покрытия на детских и спортивных площадках.

В пристроенном детском саду на 150 воспитанников, который сдается вместе с 6-й очередью «Нового Оккервиля» также продолжаются внутренние отделочные работы и благоустройство территории.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/