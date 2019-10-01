К смертельной аварии грузовиков на «Нарве» привел выезд на «встречку»

Стали известны подробности столкновения двух большегрузов, произошедшего утром 1 октября в Кингисеппском районе Ленинградской области. В аварии погиб один из водителей.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 6:30 на 101-м километре трассы «Нарва». По предварительным данным, 35-летний водитель цементовоза DAF, двигавшийся в направлении от Кингисеппа к Петербургу, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком MAN с полуприцепом под управлением 33-летнего мужчины.

Цементовоз от удара развернуло поперек дороги. MAN без груза сложило пополам и вынесло в кювет. Водитель DAF от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

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Причину произошедшего устанавливают полицейские. По словам друга погибшего водителя, уснуть за рулем тот не мог.

«Он не спал, они вдвоём шли на Питер, и за 10 минут до этого второй водитель с ним разговаривал, и о сне даже речи не было, потому как они с половины двенадцатого до пяти утра спали, и Рома всегда говорил, если хотел спать, не делайте поспешных выводов», – пишет Слава в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Кадры из сюжета портала кингисепп-сегодня.рф