Губернатор Камчатки обиделся и предложил пустить Навального к власти

Слова оппозиционера Алексея Навального о неработающей 20 лет котельной до того расстроили губернатора Камчатского края, что он предложил политику должность.

Слова Владимира Илюхина 1 октября приводит «Коммерсантъ». Поводом для высказывания стал эфир «Навальный.Live» на YouTube от 27 сентября. Политик показал ролик, снятый на неработающей котельной в селе Средние Пахачи Камчатского края. Местный министр ЖКХ, сообщали жители региона, заверил, что она работает и отапливает поселение, на деле же у здания нет крыши, на полу растет трава — ее закрыли еще в 1999 году. Навальный предположил, начав предложение со слова «наверное», что на котельную все это время могли тратить какие-то деньги, например, выделяя из бюджета дотации на топливо.

Илюхин поспешил отметить, что политик «допустил несколько ошибок, досадных для человека, стремившегося стать мэром Москвы». Видимо, для исправления этих ошибок, он предложил Навальному отправиться в Корякский округ и возглавить там одно из сел, чтобы «получить бесценный управленческий опыт». «И чтобы никакой коррупции! Мне известно, что прошлая его попытка добиться успеха на этом поприще в Кировской области закончилась не слишком успешно. Но у каждого должен быть второй шанс. Приезжайте, Алексей! Критиковать несложно, заработайте репутацию не только человека громкого слова, но и настоящего дела», – пригласил оппозиционера Илюхин.