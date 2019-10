«Не остановить китайскую революцию»: впечатляющий парад в честь 70-летия КНР прошёл в Пекине

Парадом отмечают в Пекине 70-летие образования Китайской Народной Республики. По главной площади Тяньаньмэнь прошли 15 тысяч солдат. Зрителям показали 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. Торжество стало крупнейшим за всю историю страны.

#China70Years We will be tweeting live about the multiple events throughout the day, including the #NationalDayParade at 10 am Beijing time, to celebrate the 70th founding anniversary of the #PRC. Stay tuned! pic.twitter.com/p63K0IAxnR — Global Times (@globaltimesnews) October 1, 2019

Зрители увидели новинки вооружения: ударный беспилотный летательный аппарат Lijian с размахом крыльев около 14 метров, который разрабатывали десять лет, новейшую межконтинентальную баллистическую ракету и сверхзвуковую крылатую ракету CJ-100.

China’s latest bomber, the new H-6N bomber with refueling capability, made its debut at a military parade on National Day held in Beijing. #PRC70thAnniv pic.twitter.com/43SCuiwmzb — People's Daily, China (@PDChina) October 1, 2019

Самолёты пролетели над Пекином несмотря на смог.

В параде приняли участие и женские подразделения. Служащие оделись в традиционную форму с юбками и пиджаками.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин произнес речь, в которой подчеркнул экономический рост Китая, выделил роль партии и заявил, что «нет такой силы, которая могла бы поколебать статус великой нации». По его словам, «никакая нация не сможет остановить китайский народ и китайскую революцию». Как отметили обозреватели The Guardian, Си был в точно таком сером костюме, который носил революционер и политик Мао Цзэдун, и стоял на том же месте, с которого последний 1 октября 1949 года объявил о создании Китайской Народной Республики.

Chinese President Xi Jinping called for upholding the leadership of the Communist Party of China (CPC) Tuesday at a grand rally celebrating the 70th founding anniversary of the People's Republic of China. #XiJinping #70YearsOn pic.twitter.com/RkyN30uF1F — China Daily (@ChinaDaily) October 1, 2019

Праздник захватил всю страну. Люди машут флагами и дарят цветы служащим Народно-освободительной армии Китая.

#China70Years PLA soldiers received flowers and thanks from civilians in Beijing after they finished a grand parade to celebrate PRC's 70th founding anniversary on Tuesday. pic.twitter.com/Caznfkql8y — Global Times (@globaltimesnews) October 1, 2019

День образования Китайской Народной Республики – главный праздник страны. С 1959 года парадом отмечают только десятилетия. Традицию нарушили во время «культурной революции» 1966-1976 годов, когда от имени председателя Мао Цзэдуна, ради укрепления власти, по всей стране происходили чистки оппозиции и гонения на интеллигенцию. Следующий парад прошёл уже после «восстановления» страны в 1984 году.

Ракетный эсминец из Китая участвовал в Военно-морском параде в Петербурге в 2019 году. В 2017 году на тренировочной базе Чжужихэ состоялся военный парад в честь 90-летия Народно-освободительной армии Китая.