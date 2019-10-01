«Нет смысла лукавить и закладывать тридцатку». На строительство метро в 2020 году выделили 13,7 млрд рублей

В бюджете Петербурга 2020 года на метростроение заложено 13,7 млрд рублей. Больше в городе, по мнению Смольного, не освоить.

«Нет смысла закладывать тридцатку, лукавить и кого-то обманывать», – заявил 1 октября глава комитета финансов Алексей Корабельников. По словам чиновника, расчеты комитета показывают, что реальное освоение средств на строительстве метро в городе колеблется в рамках 13-14 млрд рублей. При обеспечении мощностей Смольный готов наращивать расходы; в 2021 году на метро заложено 23,6 млрд, на 2022 – более 30 млрд.

В конце 2018 года Смольный кардинально сократил адресную инвестиционную программу, в том числе из-за отставания по строительству метро. О том, что отрасль требует 30 млрд ежегодно, заявлял бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.