«Нет смысла лукавить и закладывать тридцатку». На строительство метро в 2020 году выделили 13,7 млрд рублей
В бюджете Петербурга 2020 года на метростроение заложено 13,7 млрд рублей. Больше в городе, по мнению Смольного, не освоить.
«Нет смысла закладывать тридцатку, лукавить и кого-то обманывать», – заявил 1 октября глава комитета финансов Алексей Корабельников. По словам чиновника, расчеты комитета показывают, что реальное освоение средств на строительстве метро в городе колеблется в рамках 13-14 млрд рублей. При обеспечении мощностей Смольный готов наращивать расходы; в 2021 году на метро заложено 23,6 млрд, на 2022 – более 30 млрд.
В конце 2018 года Смольный кардинально сократил адресную инвестиционную программу, в том числе из-за отставания по строительству метро. О том, что отрасль требует 30 млрд ежегодно, заявлял бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
Справка:
Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно, что он срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы рабочим. Ситуация поменялась лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ. 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов. К апрелю компании выделили дополнительное авансирование и дали время.