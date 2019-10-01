Экс-министра соцполитики подозревают в краже денег на подарки на День Победы. У ее подчиненных нашли чайники, предназначавшиеся ветеранам

Бывшего министра социальной политики Красноярского края подозревают в мошенничестве, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили 1 октября в Следственном комитете по региону.

Фамилию министра в ведомстве не уточняют. Известно, что до октября 2018-го эту должность занимала Галина Пашинова, которая не вошла в состав нового правительства. По версии следствия, в марте 2018-го она вместе с подчиненными похитила более 2 млн рублей, выделенных на покупку подарков ветеранам на День Победы. Сама экс-министр свою вину отрицала.

Напомним, еще в октябре 2018 года ФСБ задержала трех сотрудниц министерства соцполитики Красноярского края. При обысках в их квартирах были найдены чайники и мультиварки, которые, по мнению следствия, приобретались для подарков ветеранам.