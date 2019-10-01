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Город
01.10.2019 11:18
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Разовый проезд в общественном транспорте Петербурга может подорожать на 5 рублей

Смольный может увеличить тарифы на разовый проезд в общественном транспорте Петербурга в 2020 году. Двумя рублями не обойдется.

Как рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников 1 октября, решение по тарифам еще прорабатывается, однако есть понимание, что как минимум разовый проезд должен подорожать существенно – на 5 рублей или выше. По словам Корабельникова, жетоны и талоны покупают в основном туристы и субсидировать их из бюджета нет оснований.

Ранее стало известно, что в 2020 году стоимость проезда на метро может вырасти до 47 рублей, а в наземном транспорте до 42 рублей. Именно на эти цифры ориентировался комитет по транспорту, формируя бюджет на 2020 год.

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