«Интерфакс»: Дело Голунова некому расследовать — в СК заняты московскими митингами

Дело Ивана Голунова, которое не было закрыто после того, как с журналиста сняли обвинения, затормозилось. Как утверждает «Интерфакс», искать распространителей найденных наркотиков некому: следователи загружены другим — делами после московских протестов.

Об этом агентство сообщает 1 октября, ссылаясь на анонимный осведомленный источник.

«Следственную группу, которую возглавляет подполковник Олег Шачнев, в августе перебросили на другое большое дело, возбужденное после несанкционированных протестных акций в Москве. Поэтому расследование так называемого дела Голунова "начало тормозить", следственные действия почти не ведутся», – приводит «Интерфакс» слова своего собеседника.

Напомним, сотрудника «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года на Цветном бульваре. При досмотре у него якобы нашли наркотики, были и вещества в квартире, как утверждали в полиции. Сам журналист настаивал, что порошки ему подбросили в качестве мести. Голунова отправили под домашний арест, а вскоре, под давлением общественности, с него сняли обвинения в связи с непричастностью к преступлению. Тем не менее само дело не закрыли: в июле Генпрокуратура передала расследование в Следственный комитет.

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В Москве в конце июля начались не согласованные с властями акции протестов в поддержку незарегистрированных кандидатов в гордуму. Задерживались тысячи человек. Были возбуждены уголовные дела об организации, участии и призывах к массовым беспорядкам, о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.