На ремонт дорог в 2020 году пока добавят 2 млрд рублей. КРТИ просил в 3 раза больше

В проекте бюджета Петербурга 2020 года к первоначальным 6 млрд рублей на текущий ремонт дорог добавлено 2 млрд. Для выполнения майских указов этого не достаточно.

О показателях бюджета 1 октября рассказал глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников. Между тем КРТИ в своей заявке на 2020 год просил увеличить отчисления на 5,7 млрд рублей. По расчетам комитета, ежегодно необходимо около 12 млрд рублей, чтобы поступательно наращивать долю дорог в нормативном состоянии. Сейчас она составляет 64%, а президентский указ предписывает довести ее к 2024 году до 84%.

При этом примерно на 1,3 млрд увеличены расходы на капитальный ремонт. Ранее КРТИ собирался распределить их между Шлиссельбургским и Петрозаводским шоссе, Пухтоловской дорогой и Домодедовской улицей.

«Фонтанка» рассказывала о том, как чиновникам удалось найти дополнительные 2,4 млрд рублей на ремонт дорог в 2019 году. Их перекинули с проектов капстроительства, среди которых, как сообщали в КРТИ, были объекты компании «Пилон», где оказалось невозможно освоить выделенные средства.