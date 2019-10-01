Неожиданный поворот. Каршеринг сквозь ограждение улетел на берег Финского залива

Нелётную погоду выбрал водитель каршерингового «Рено Каптюра» для морского променада. Поездка закончилась в нескольких метрах от Финского залива.

«Нежданчик для водителя каршеринга. Прямой, как взлетная полоса, Балтийский бульвар неожиданно кончился ограждением и поворотом на 90 градусов в улицу Маршала Захарова, куда он не смог уже повернуть», – рассказывают очевидцы 1 октября в паблике «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, отмечают участники пабликов, водитель ударился головой о лобовое стекло, а значит не был пристёгнут. Однако аварийный знак выставлен. Фотографии сделаны не сразу после аварии, а уже тогда, когда за машиной прибыл эвакуатор.

ДТП с каршеринговым транспортом неизменно вызывают общественный резонанс: автомобили приметные, и кажется, что они чаще прочих попадают в аварии (напомним инцидент, произошедший несколькими часами ранее в Купчино, где нетрезвая женщина на каршеринге сбила детей). При этом многие считают, что пользователи сервиса не слишком аккуратны, ведь машина чужая, и порой пользуются чужими аккаунтами. Точной статистики ДТП, впрочем, пока нет.