В Петербурге бывшему наркополицейскому предъявили миллионы, заработанные на психотропах. Суда с ним ждут еще шесть человек

Бывшего наркополицейского будут судить в Петербурге за незаконный оборот запрещенных веществ и легализацию преступных доходов. Следствие видит его главой немаленького преступного сообщества.

Как сообщает прокуратура города 1 октября, во Фрунзенский райсуд направлено дело 38-летнего организатора преступной группы и шести его подельников, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Примечательна личность лидера: это бывший сотрудник управления Госнаркоконтроля по Петербургу и Ленинградской области. Ведомство было расформировано несколько лет назад, его функции взяли на себя подразделения МВД. Видимо, хорошее знание «матчасти» определило дальнейшее поприще фигуранта.

Специализировалась группа на синтетическом лекарственном препарате из группы опиоидов.

«Злоумышленники получали заказы по телефону, после чего распределяли наркотик по местам закладок», – отмечает пресс-служба надзорного ведомства.

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Помимо наркоторговли, сообщникам вменяют легализацию свыше 14 млн рублей, полученных преступным путем. Деньги обналичивали через банковские карты, оформленные на подставных лиц.