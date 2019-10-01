«С дымящимся стволом выходит дед-лесник». Глава МИДа Сергей Лавров написал стихотворение про тайгу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал стихотворение на тему «дым». Произведение опубликовано 1 октября в журнале «Русский пионер».

«Получился эпос. Вышла драма в трех частях. В трех четверостишиях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже. И не играйте со спичками, люди. А то сразу «Дымком» попахивает», – говорится в сообщении на сайте издания.

Целиком текст стихотворения выглядит следующим образом:

Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

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Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.

Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,

Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.

И вдруг прям на него, как немец из тумана,

С дымящимся стволом выходит дед-лесник.

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И выстрел заглушил шум дальних электричек,

Остался у ручья невзрачный мужичок.

В кармане у него нашли коробку спичек

И пачку сигарет с названием «Дымок».

Напомним, Сергей Лавров не в первый раз публикует свои произведения. Так, в 2015-м он рассказал о загранице в стихах. Кроме того, он написал гимн МГИМО, выпускником которого является.