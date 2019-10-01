«С дымящимся стволом выходит дед-лесник». Глава МИДа Сергей Лавров написал стихотворение про тайгу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал стихотворение на тему «дым». Произведение опубликовано 1 октября в журнале «Русский пионер».
«Получился эпос. Вышла драма в трех частях. В трех четверостишиях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже. И не играйте со спичками, люди. А то сразу «Дымком» попахивает», – говорится в сообщении на сайте издания.
Целиком текст стихотворения выглядит следующим образом:
Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,
Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.
А посреди тайги в охотничьей землянке
Закашлялся во сне невзрачный мужичок.
Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,
Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.
И вдруг прям на него, как немец из тумана,
С дымящимся стволом выходит дед-лесник.
И выстрел заглушил шум дальних электричек,
Остался у ручья невзрачный мужичок.
В кармане у него нашли коробку спичек
И пачку сигарет с названием «Дымок».
Напомним, Сергей Лавров не в первый раз публикует свои произведения. Так, в 2015-м он рассказал о загранице в стихах. Кроме того, он написал гимн МГИМО, выпускником которого является.