В Луге сибиряк похитил школьницу, наставив на нее нож

Шестиклассницу похитил и удерживал уроженец Иркутской области в Луге. Далеко он уйти не успел — задержали через один квартал.

Как сообщает 47News, ребенка похитили в час дня 30 сентября на Молодежной улице. Мужчина наставил нож на мать 11-летней девочки и увел ребенка. Его задержали через несколько минут, он смог пройти чуть больше километра и уже завел девочку в лес. Мотивы своего поступка 20-летний сибиряк объясняет в полиции как подозреваемый по уголовному делу о похищении человека.