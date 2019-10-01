Для покрытия дефицита бюджета Смольный рассчитывает одолжиться на 20-25 млрд рублей
Комитет финансов Смольного рассчитывает, что в 2019 году Петербургу придется позаимствовать 20-25 млрд рублей. В бюджете заложено на 10 млрд больше.
О расчетах комитета 1 октября рассказал его глава Алексей Корабельников. По его словам, полностью выбирать бюджетные лимиты не придется. В документе заложено максимум 35 млрд – примерно поровну на кредиты и на облигации.
Ранее сообщалось, что предельный объем заимствований на 2019 год должен составить 36,9 млрд рублей. В проекте поправок в бюджет говорилось, что в 2020-м порог установлен на уровне в 74 млрд, в 2021 — 96,5 млрд рублей.
Объем кредитов от банков остается неизменным — 20 млрд ежегодно. А вот эмиссия гособлигаций колеблется от 16,9 млрд в 2019-м до 54 млрд в 2020-м и 52,8 млрд — в 2021-м. При этом на 2021 год запланировано еще и погашение основной суммы долга на 23,6 млрд рублей.
Справка:
Предельный уровень госдолга в ближайшие годы будет сильно расти. Согласно проекту поправок, на 1 января 2020-го он составит 67 млрд, а к 2022-му — 174 млрд. Решение о размещении или неразмещении облигаций в 2019-м году будет принято в ноябре — декабре.