Для покрытия дефицита бюджета Смольный рассчитывает одолжиться на 20-25 млрд рублей

Комитет финансов Смольного рассчитывает, что в 2019 году Петербургу придется позаимствовать 20-25 млрд рублей. В бюджете заложено на 10 млрд больше.

О расчетах комитета 1 октября рассказал его глава Алексей Корабельников. По его словам, полностью выбирать бюджетные лимиты не придется. В документе заложено максимум 35 млрд – примерно поровну на кредиты и на облигации.

Ранее сообщалось, что предельный объем заимствований на 2019 год должен составить 36,9 млрд рублей. В проекте поправок в бюджет говорилось, что в 2020-м порог установлен на уровне в 74 млрд, в 2021 — 96,5 млрд рублей.

Объем кредитов от банков остается неизменным — 20 млрд ежегодно. А вот эмиссия гособлигаций колеблется от 16,9 млрд в 2019-м до 54 млрд в 2020-м и 52,8 млрд — в 2021-м. При этом на 2021 год запланировано еще и погашение основной суммы долга на 23,6 млрд рублей.