Петербургская адресная инвестиционная программа в 2019 году сокращается на 17 млрд рублей

Расходы на адресную инвестиционную программу в Петербурге сократятся на 16,8 млрд рублей в рамках корректировки бюджета-2019. В целом расходы снизятся на 3,5 млрд рублей.

О том, какие цифры заложены в проект корректировки бюджета ко 2-му чтению, 1 октября рассказал глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников. По его словам, проблема срыва адресной программы стала для города традиционной. В то же время текущие расходы бюджета увеличены на 13,2 млрд рублей: речь идет как о прямых выплатах поставщикам социальных услуг, так и, к примеру, субсидиях теплоснабжающим организациям, субсидиях на лекарства и жилищные программы. В целом расходы сократятся, по сравнению с первоначальной корректировкой бюджета, на 3,5 млрд рублей. Ранее комфин анонсировал рост расходов на 26,3 млрд.

Доходы после первого чтения увеличивались на 37,5 млрд, однако эту цифру снижают на 1,4 млрд, в первую очередь из-за сборов по НДФЛ. Как сообщил Корабельников, недобор есть по платежам с офшорных доходов, а также по платежам трудовых мигрантов.

В итоге в готовящейся версии доходы бюджета 2019 года составят 628 млрд рублей, расходы – 667 млрд, дефицит – 39 млрд рублей.

В 2018 году Смольному также пришлось радикально резать адресную инвестиционную программу в конце года.