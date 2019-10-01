Сбербанку грозит штраф: он не подключился к системе быстрых платежей ЦБ

Банк России так и не увидел в своей системе быстрых платежей одного из ключевых конкурентов разработки — Сбербанк, у которого есть собственная система переводов. Кредитное учреждение не успело подключиться к разработке ЦБ в срок, что может обернуться штрафом.

Как пишут 1 октября «Ведомости», все системно значимые банки должны присоединиться к системе с 1 октября, а еще через год — все банки с универсальной лицензией. В настоящее время к системе подключены лишь 19 банков.

За нарушение сроков, о котором глава Сбербанка Герман Греф предупреждал заранее, ему может грозить штраф от 1 до 10 млн рублей.

С помощью системы от ЦБ люди могут переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона, вне зависимости от того, в каком из банков – участников системы открыты счета отправителя и получателя. Ранее крупный ретейл грозил бойкотом разработки ЦБ из-за тарифов.