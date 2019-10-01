На «Технологическом институте» пенсионерка упала на рельсы. Движение по синей ветке затруднено

Сотрудники метро Петербурга достали с рельсов пенсионерку, которая упала с платформы станции «Технологический институт» утром 1 октября. Ее передали медикам.

О задержке поездов на синей линии метро «Фонтанке» сообщили читатели. Поезда временно встали по направлению от станции «Парнас», некоторые пассажиры несколько минут стояли в тоннеле перед «Горьковской» (путь до «Невского проспекта» занял 17 минут), другие сообщили о задержке в десять минут перед «Петроградской».

Пресс-служба городского метро пояснила, что причиной задержки стало падение на рельсы пенсионерки, которая почувствовала себя нехорошо. Ее достали с путей в целости, серьезных травм, по предварительной информации, пожилая женщина не получила. Из метро она уехала в больницу.

В настоящее время движение восстанавливается.