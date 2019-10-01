Сосновый Бор готовят к эвакуации

Ликвидировать последствия радиоактивного загрязнения будут 2 октября в Сосновом Бору. Такова легенда комплексных учений, которые развернутся в городе возле Ленинградской атомной электростанции.

Как сообщает издание 47News со ссылкой на областное управление МЧС, фабула учений будет такова: на трансформаторе ЛАЭС произошел пожар, который привел к выбросу радиоактивных веществ. В ходе тренировки оперативным службам предстоит ликвидировать масштабный пожар, оповестить и эвакуировать население из опасной зоны. Также будет организована работа группы радиационного контроля и обеззараживания людей и техники.

Напомним, 21 августа на улицах Петербурга и в метро объявляли тревогу. Из громкоговорителей жителей предупреждали о том, как действовать в случае ЧС. Судя по реакции горожан, проверка их впечатлила.