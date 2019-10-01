Дождь налил ДТП: длинный «паровозик» на КАД, занос такси, смертельное столкновение на «Нарве»

Во вторник, 1 октября, когда в Петербурге штормит, а загруженность дорог достигла небывалых для утренних часов 8 баллов, очевидцы в соцсетях сообщают о множестве ДТП. В аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области погиб один из водителей.

«Паровозик» из пяти машин собрался на КАД у вантового моста, где и без того сложно, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Эта авария, случившая ещё в темноте, попала на видео.

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На Ленинском проспекте, у Соломахинского проезда, такси, по словам очевидцев, разболтало так, что досталось и дорожному знаку, и припаркованной машине.

Троллейбус подбили на Автовской улице, у пересечения с Примакова. В итоге оказался перекрыт поворот направо.

На трассе А-180 «Нарва» у деревни Куты столкнулись два грузовика. По предварительным данным «Фонтанки», погиб водитель «ДАФа». «Погиб замечательный друг, отличный отец», – пишут в «ДТП и ЧП».