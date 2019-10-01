Ростехнадзор выдал заключение о соответствии Фрунзенского радиуса. О дате открытия трех станций для пассажиров пока не говорят

Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии требованиям проектной документации нового участка Фрунзенского радиуса от станции метро «Международная» до станции «Южная». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 1 октября.

Ранее на участке устранили все замечания Ростехнадзора, о чем дирекция транспортного строительства получила соответствующий акт. В частности, были проверены системы безопасности пассажиров и движения поездов, автоматической противопожарной защиты, гражданской обороны и антитеррористической защищенности, а также системы вентиляции, вертикального транспорта, водоснабжения и водоотведения станций и перегонных тоннелей. Допущены в эксплуатацию системы энергоснабжения и энергосбережения.

Вопрос о запуске для пассажиров станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» остается открытым. 30 сентября в КРТИ не смогли ответить на вопрос «Фонтанки» о конкретной дате. Изначально предполагалось сделать это 5 сентября, однако прямо во время церемонии стало известно, что пассажиров в метро не пустят. После этого в Смольном обещали, что откроют участок до конца месяца.